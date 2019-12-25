CHP yandaşı BirGün Gazetesi'nin yerli otomobil paylaşımı büyük tepki çekti!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön panjurunun göründüğü bir fotoğraf paylaştı. Otomobile dair her gün yeni bir detayın ortaya çıkması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken yerli otomobili hazmedemeyen CHP yanlısı haberleriyle bilinen BirGün Gazetesi ise skandal bir habere imza attı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

PANJUR GÖRÜNDÜ

Bu kapsamda TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.

BİRGÜN'DEN BÜYÜK HAZIMSIZLIK!

Yerli otomobilde gelinen süreci hazmedemeyen BirGün Gazetesi, hazımsızlığını gözler önüne seren bir habere imza attı. Gazete, yerli otomobile ilişkin gelişmeyi alaycı bir tavırla "Yerli otomobilden bir detay daha paylaşıldı: Kaputu da var" şeklinde duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

BirGün'ün alaycı paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar söz konusu ifadeler için "kuduruyorsunuz" yorumunu yaptı.