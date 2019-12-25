Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki orman yangınlarında toplam 260 hektar alan zarar gördü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili olarak, "38 noktada yangın söndü. 17 noktada devam ediyor. Olumsuz hava şartları çalışmaları zorlaştırıyor. Toplamda 260 hektar alan zarar gördü.7 kişi hakkında adli işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkmaz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;
"Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını
İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN
"Toplam 260 hektar zarar gördü. Trabzon genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz.
KASIT VE İHMAL KONULARI İLE İLGİLİ...
İnsan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal konuları ile ilgili kolluk kuvvetleri gereken incelemeleri yapıyor. Bizler için öncelik bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması. 7 kişiye adli işlem uygulandı."
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