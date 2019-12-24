Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
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