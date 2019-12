İzmir'de korkutan görüntü... Çöp depolama alanında çatlaklar her geçen gün biraz daha artıyor

İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayanlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Zemindeki çatlakların her geçen gün biraz daha belirginleştiğini öne süren bölge sakinleri, korktuklarını dile getirerek, olayın bir an önce araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayanlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Zemindeki çatlakların her geçen gün biraz daha belirginleştiğini öne süren bölge sakinleri, korktuklarını dile getirerek, olayın bir an önce araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.