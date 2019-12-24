Bin 422 kilometrelik sürgünden FETÖ çıktı!
CHP’li Yalova Belediyesi’nde görevli Mustafa Özkaynar’ın Ardahan’a sürgün edilmesinin arkasında FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan çıktı. Özkaynar, Karaaslan’ın şirketine haksız yere para ödenmesine karşı çıkınca Başkan Salman’ın mobbingine maruz kaldı.
CHP'li belediyelerin terör örgütü FETÖ ile kirli ittifakları bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce de birçok skandalla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde son yaşanan sürgün skandalının altından da kirli ittifak çıktı. Yalova Belediyesi'nde iç denetim koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Özkaynar'ın (58), Başkan Vefa Salman tarafından geçici görevlendirmeyle bin 422 kilometre uzaklıktaki Ardahan'a sürülmesinin arkasından, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın danışmanlık şirketi çıktı.
Haksız yere şirkete ödeme yapılmasına isyan eden Özkaynar, Salman tarafından uğradığı şiddetli mobbing nedeniyle izin hakkını kullandı. Ortalığın yatışmasını ve baskıların sona ermesini bekleyen Özkaynar, izinde olduğu sırada aldığı tebliğ ile Ardahan'a sürüldüğünü öğrendi. Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi'nde muhasebe müdürlüğü, 2 hesap uzmanı ve konuyla ilgili görevliler varken, Salman'ın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Özlem Salman "Stratejik Plan Hedeflerine Uygun Olarak 2016 Bütçesi'nin Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı" ihalesi yaptı. 2015/103966 kayıt numaralı ve 11 Ağustos'ta onaylanan ihaleyle 4 aylık hizmet için CHP liderliğine aday olan Muharrem İnce'nin referans olduğu, Karaaslan'a ait Muhkem Danışmanlık şirketine 160 bin TL ödendi. Karaslan'ın akrabalarının üzerinde göründüğü belirlenen Lagün Çevre ve Danışmanlık Şirketi'ne de eğitim ve danışmanlık alım işi adı altında 50 bin TL ödendi. Aynı dönemde Kamusal Akademi Şirketi'ne de kamu ihalesi kanunu danışmanlığı için 145 bin TL ödendiği ortaya çıktı. İşte Özkayhar, bunlar ve benzeri ihalelere karşı çıktığı için sürgüne gönderildi.
Sabah
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