Saadet Partisi'nin kanalında 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüler bir tutuldu
Saadet Partisi'ne ait olan Tv5'te konuşan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüleri bir tuttu. Tv5 canlı yayınında FETÖ propagandası yapan Özkiraz, "Üniversiteye giremeyip de AK Parti döneminde üniversiteye giren başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu" şeklinde konuştu.
28 Şubat Postmodern darbesinin mağdurları ile FETÖ'cüleri aynı gören Kemal Özkiraz, Tv5 canlı yayınındaki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Özkiraz skandal açıklamasında şu sözleri sarf etti;
"28 Şubat'ta başörtülü kızlar üniversiteye giremiyor, başörtülü asker anneleri yemin törenine giremiyordu. En çok kullandıkları iki argüman. Annesi başörtülü olan askerlerin tamamı cezaevinde. Bir kısmı yurtdışına kaçtı, bir kısmı kaçarken öldü. Üniversiteye giremeyip, Ak Parti döneminde üniversiteye giren başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu şuanda. Hemde çocuklarıyla birlikte tutuklu."
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'DEN BAŞÖRTÜ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER
Baskıyı görünce "başörtüsü fürüattandır" diyen teröristbaşı Gülen'in, milyonlarca genç kıza yıllarca gözyaşı döktüren, haksız yere insanları işinden eden, yine milyonlarca insanı zan altında bırakan, türlü hukuksuzluklara imza atan darbeci zihniyet hakkında "kuvvet ellerinde olduğu halde çok mantıki davranıyorlar, epey zamandan beri çok muhakemeli davranıyorlar" şeklindeki sözleri de utanç verici şekilde tarihe not düşülmüştü.
FETÖ 28 ŞUBAT CUNTACILARINI DESTEKLEDİ
- Kanal D (16 Nisan 1997): "… Askerlerimiz yaptıkları şeylerden ötürü, bazı çevrelerce antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Asker 'milletimizin güvenliğini korumak sorumluluğumuz var' mülazasıyla davranmıştır. Müdahale etmezsek tarih önünde suçlu oluruz mülazasıyla hareket edilmişse onlar masumdur. Konuya fakihlerin mülahazasıyla da yaklaşıldığında, içtihad hataları bir sevap da kazandırır…"
28 ŞUBAT SONRASI FETÖ'NÜN ÖNÜ AÇILDI
Ele geçirdiği askeri okul sınav sorularıyla orduya sızan FETÖ'cülerin en büyük kadrolaşması 28 Şubat'la gerçekleşti. FETÖ'nün askerleri milli ve muhafazakar kadroları cemaat üyesi olmakla yaftalayıp ihraçlarla kendine alan açarken, bir yandan da erken terfi ve yüksek disiplin notlarıyla başarı basamaklarını hızla tırmandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz raporunda darbeci subay/astsubaylara yönelik ortaya koyduğu veriler, bu tabloyu rakamlarla teyit etti.
28 Şubat cuntacıları FETÖ'cüleri hızla terfi ettirirken, bir yandan da sözde FETÖ ile mücadele ediyordu. O dönemdeki ihraçlar adeta FETÖ'ye alan açmak için kullanıldı.
MAKAMINDA AĞIRLADI
28 Şubatçılar sözde irticai yapılanmalarla mücadele ederken, kamuoyuna yansıyan gelişmeler ise tam aksi yöndeydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı cuntacı Org. İsmail Hakkı Karadayı, Gülen'in okullarını tanıtan imamları karargahtaki makamında ağırlayarak başarılarından duyduğu gururu paylaşıyordu.
Karadayı, "Genelkurmay Karargahına kolay kolay girilmez. Ancak sizlerin bu başarısı benim kapılarımı açtı" diyordu. Karadayı, örgütün üst düzey yöneticilerine de plaket vermişti.
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