İstek Vakfı kimin? İstek Vakfı sahibi kimdir? İstek Vakfı’nda taciz skandalı!

İstek Vakfı kimin sorusu arama motorlarında araştırılıyor. İstek Vakfı sahibi kimdir? İstek Vakfı’nda ortaya çıkarılan taciz skandalı sonrası gözler vakıftan yapılacak açıklamaya çevrildi. 2017 yılında İstek Vakfı'nda bir kız çocuğunun tacize uğradığını Twitter hesabı üzerinden açıklayan avukat Betül Altınsoy, sürecin 5 yaşındaki kızın yüzme derslerinin olduğu günlerde okula gitmek istememesi ve tepki vermesiyle başladığını belirtti. Peki, İstek Vakfı kimin? İşte yanıtı!

İstek Vakfı kimin? İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddiası sonrası İstek Vakfı sahibi kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konunun duyrulması için sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Altınsoy aynı zamanda İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını da ifade etti.

İSTEK VAKFI KİMİN?

İstek Vakfı, 1985 yılında Bedrettin Dalan tarafından kurulmuştur. Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurum 12 Anaokulu, 12 İlkokul, 12 Ortaokul, 10 Lise, 7 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile eğitim veriyor.

İstek Vakfı'nın okullarının ilki Göztepe-Çiftehavuzlarda kurulan Semiha Şakir Lisesi'dir.

BEDRETTİN DALAN KİMDİR?

Bedrettin Dalan, 18 Temmuz 1941'de Eskişehir'de doğdu. Halil Duran Bey ve Hünkar Hanımın oğludur. İlkokula Eskişehir'de başladı, babasının Demiryolları İşletmesinden emekli olduktan sonra Aydın'ın Germencik ilçesine taşınması üzerine ilkokul eğitimini burada tamamladı. Ortaokul ve liseyi Aydın'da bitirdi. 1959'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesine girdi ve 1963 yılında bu fakülteden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.

Devlet Demiryolları İşletmesinde otomatik sinyalizasyon sistemi ve kontrol şebekesi kuruluş çalışmalarında Proje Mühendisi olarak çalışma hayatına başladı.

Askerlik görevi kapsamında 6 ay içinde Askeri Haberleşme Okulunu Mühendis subay olarak tamamladı ve 18 ay boyunca Jet Üssü Hava Kontrol Kulesinde Haberleşme Müdürü olarak hizmet etti. Askerlik hizmetinin ardından YTONG İnşaat Malzemeleri Firmasında çalışmaya başladı.

Elektrik bakım mühendisi olarak göreve başladığı kurumda bir yıl sonra tüm tesisten sorumlu Bakım Başmühendisi oldu. Vakko kompleksi inşa edilirken buraya Teknik Müdür olarak atandı. Daha sonra modern üretim tesisini yönetmek ve koordine etmek için Gümüşsuyu Halı Şirketine girdi.

1977 yılında tekstil makineleri ve aletleri üretmek üzere kendi şirketini kurdu. Aynı zamanda Süzer Dış Ticaret Grubunda başkan yardımcısı oldu. Tekstil endüstrisindeki büyük kuruluşlara teknik danışman olarak uzun süre hizmet verdi. Ayrıca yedi sanayi kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev yaptı.

Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümünde part-time olarak ders verdi. Bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesinde Almanca dil dersleri verdi. ANAP Kurucu Üyeliği yaptı. 1984 yerel seçimlerinde ANAP'tan İstanbul Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfını kurdu. 1989'da Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra kurucu olduğu ANAP'tan istifa etti. 17 Mayıs 1990'da Demokrat Merkez Partisini kurdu ve partinin Genel Başkanlığına seçildi. 14 Mayıs 1991'de DMP, DYP ile birleşti. DYP listesinden 19. dönem İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 15 Ekim 1995'te DYP'den istifa etti. Bu tarihten sonra çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olarak bir dönem çalıştı. İstek Vakfının ve Yeditepe Üniversitesinin kurucusudur. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.