Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019'un son Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
İbrahim Kalın'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:
Brexit süreci tamamlandıktan sonra İngiltere Türkiye iş birliği yoğunlaşarak devam edecek.
Suriye'de yaşanalar yine Kabine toplantısının başlıca konuları arasında yer almaktaydı. İdlib'teki kritik durum devam ediyor.
RUSYA'YA NET BİR ŞEKİLDE İLETTİK
Geçtiğimiz yıl İdlib'teki mutabakat uygulandı. O bölgede 12 gözlem noktamız var. Çatışmasızlık anlaşmasını gözlemliyorlar. Ancak son günlerde rejim ihlalleri artıyor. Rusya tarafına net bir mesaj ilettik. Cumhurbaşkanımız Putin'e burada bir ateşkes anlaşması yapılması gerektiğini aktardı.
Saldırıların durması ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak. Yeni sivil katliamlar yaşanacak. İdlib'teki sorun sadece Türkiye'nin değil uluslararası toplumun sorunudur. Siyasi sürecin hayata geçirilmesi için de kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Rus tarafının daha büyük bir sorumluluğu var.
Fırat'ın doğusunda da bir süreç devam ediyor. YPG- PYD terörizmi ara vermeden devam ediyor. Bu terörist değişmedi, değiştirmeyecek. Daha dün yeni bir saldırı oldu.
ABD'nin YPG-PYD ile çeşitli şekilde iletişim kurduğunu gözlemliyoruz. Bu tür faaliyetler devam ederse, Türkiye olarak bunların karşısında duracağını net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.
Mazlum Kobani'yi Türkiye'ye karşı kullanmak için bir arayış içinde olduklarını görüyoruz. Bunun karşılıksız kalmayacağını açıkça ifade etmek isteriz.
Göç meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir.
LİBYA'DA DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR
Libya'da süreci yakından takip ediyoruz. Burada biz muhataplarımızla bir araya geldiğimizde burada sadece siyasi bir çözümün mümkün olacağını ifade ediyorular. Ancak meşru hükümeti hedef alan Hafter tarafına destek vermeye devam ediyorlar. Ocak ayında yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanımızın da katılması öngörülüyor.
Biz meşru hükümetin yanında yer almaya ve gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Zor günlerde Libya halkını yalnız bırakmayacağız.
27 Kasım'da Libya ile iki anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalardan rahatsızlık duyan çevreler var.
Libya ile sonra derece şeffaf bir anlaşma yaptık diğer ülkeleri rahatsız edecek bir şey yok.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak bir huzur ortamının tesis edilemeyeceğini herkes bilmeli. Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez.
Güvenliğimiz Misak-i Milli sınırlarının dışında başlar. Sahada ve masada güçlü olmak Türkiye açısından bir tercih değil zorunluluktur.
SORU - CEVAP
(Libya tezkeresi hazırılığı) Tezkere ihtiyacı olabilir. Meclis'te çalışmalar sürüyor. Tezkerenin içeriği hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Prensip olarak meşru Libya halkı ve hükümetinin yanında olacağız. Bunun gerektiği adımları atarız. Bu askeri eğitim olabilir, siyasi destek olabilir.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Bir yıl erteleme söz konusu olabilir
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