Milli Piyango’da ortak bilet dönemi! Milli Piyango ortak bilet nedir?

Milli Piyango’da ortak bilet dönemi başladı. Milli Piyango İdaresi 80 milyon TL’lik yılbaşı özel çekilişi için ortak bilet uygulamasını hayata geçirdi. Peki, Milli Piyango ortak bilet nedir? Ortak bilet uygulaması sayesinde bir kişi 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı yakalayacak. Milli Piyango ortak bilet uygulaması sanal bayilerden yapılabiliyor. İkramiye ortak bilete çıkması halinde ikramiye tutarı devlet garantisi altında sanal bayilerden ödenecek. Ortak bilet nasıl alınır? İşte yanıtı!

Yılbaşı büyük ikramiyesi için geri sayım başladı. 2020 yılına girmemize sayılı günler kala Milli Piyango'nun düzenleyeceği 80 milyon TL'lik yılbaşı özel çekilişi için de heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu çekilişe özel ortak bilet uygulaması başlatıldı. Peki, ortak bilet nedir? Ortak bilet nasıl alınır? İşte detaylar…

ORTAK BİLET NEDİR?

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.