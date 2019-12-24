Beklenen kar yağışı kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul kar yağışı açıklaması!
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Aralık ayının son günlerine girilmesine rağmen kışın etkisini göstermemesi nedeniyle vatandaşlar İstanbul hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji son dakika açıklamasıyla İstanbul kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul için yapılan uyarıda hafta sonu havaların soğuyacağı ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. İşte bölgelerimizde hava durumu ve İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için yapılan uyarılarda İstanbul'a kar yağışının yaklaştığı bildirildi. Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika açıklamasına göre İstanbul kar yağışı kapıda. İşte, Meteoroloji'den yapılan son uyarılar…
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 10 derecenin altına düşecek. Hafta sonundan itibaren ise hava sıcaklıkları 5 derecenin altında olacak. Tahminlere göre Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.
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