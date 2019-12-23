Ünlü pastaneci Mehmet Tahir Sekizkardeş'e FETÖ’den 9 yıl hapis!
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ciddi miktarlarda himmet adı altında para verdiği iddiasıyla Gaybubet evlerinde sahte kimlikle yakalanan ünlü pastaneci Mehmet Tahir Sekizkardeş yargılandığı mahkemede ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘ Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.
Tuskon'a yönelik soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın FETÖ'ye ciddi Himmet parası verdiğini iddia ettiği ünlü Görgülü pastanelerinin işletmecisi Mehmet Tahir Sekizkardeş, Geçtiğimiz yıl İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sekizkardeş hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
GAYGUBET EVİNDE SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Sekizkardeş'in TUSKON'un 1 Mart 2014 yılında yapılan 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısına katıldığı daha sonra ise yine 2014 yılından itibaren Bank Asya'da çok sayıda hesap açarak belirli aralıklarla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edildi. FETÖ/PDY terör örgütünün yakalanamayan yönetici veya üyelerinin belli bir süre saklanmak, bu süre zarfında örgüt talimatlarına göre faaliyetlerine devam etmek ya da yasa dışı yollardan Türkiye'den kaçmak amacıyla kullandıkları ve 'Gaybubet evleri' olarak bilinen bir evde yakalandığı belirlendi. Emniyetin hücre evine düzenlediği operasyonda Sekizkardeş'in emniyet güçlerine kardeşinin adına düzenlenen sahte kimliği gösterdiği ifade edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mehmet Sekizkardeş hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.
MAHKEMEDE İDDİALARI REDDETTİ
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Mehmet Sekizkardeş mahkemede verdiği ifadesinde, 'Marmara İş Hayatı ve Dernekleri ve İkitelli Sanayi ve İşadamları Derneği'nde üyeliğinin bulunduğunu bu üyeliklerin iş adamı olduğundan dolayı ticari amaçlı sosyal çevresini geliştirmek amacıyla yaptığını ifade etti. TUSKON'un 5. Olağan Genel Kuruluna katıldığını da anlatan Sekizkardeş, burada yapılan konuşmaları tasvip etmediğini Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını iddia etti.
SAVCI MÜTALAASINDA 15 YIL HAPSİNİ İSTEDİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mehmet Sekizkardeş'in FETÖ'ye ait derneklere üyelikleri bulunduğunu, örgütün ana finansörlerinden Bank Asya'da 2014 yılı Ocak ayından itibaren çok sayıda lira ve döviz katılım hesapları açtığını, 2013 Aralık ayında hesap bakiyesinde 222 lira bakiyesi varken talimat üzerine yüksek miktarda para girişlerinin olduğunu ifade etti. Duruşma savcısı periyodik şekilde hesap bakiyesinin yükselmesi ve TUSKON davasında yargılanan Metin Şencan, Osman Sarı ve bir gizli tanığın Mehmet Sekizkardeşi'in FETÖ'nün derneklerinde yöneticilik yaptığını yine FETÖ'nün örgüt evlerinden Gaybubet evinde yakalanması kapsamında üzerine atılı suçları işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.
9 YIL 2 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ
Mahkeme heyeti ünlü pastanelerin işletmecisi Mehmet Sekizkardeş'in üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçunun sabit olduğunu tespit ederek 7 yıl 6 ay hapisle, Gaybubet evinde yakalanırken sahte kimlikle yakalanması üzerine resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında da 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırarak toplamda 9 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Kaynak: SABAH
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