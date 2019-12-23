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Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu ilk kez toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
MİKK İLK KEZ TOPLANACAK! ÖNEMLİ GÖREVLER...

ilk defa Başkan RecepTayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kurula, Başkanı’nın yanı sıra , , İstihbarat Başkanı, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanları, MASAK Başkanı, ile Erdoğan’ın davet edeceği isimler katılacak.

() döneminde çıkarılan 694 sayılı ile 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı bünyesine geçirilen () başkanlığında ilk toplantısını bu hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Milliyet'in haberine göre, kurul yapılan düzenlemeye kadar Başkanı başkanlığında toplanıyordu.

KOORDİNE GÖREVİ

Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak MİKK'nin sekretaryasını ve gündemini MİT yürütüyor. Kurula, MİT Başkanı'nın yanı sıra , , İstihbarat Başkanı, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanları, MASAK Başkanı, ile Erdoğan'ın davet edeceği isimler katılacak.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK

Kurulun, "Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarata ilişkin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek" görevleri bulunuyor. Toplantıda MİT'in yapılanması, kamuda istihbari çalışmalar, ile mücadelede, , gibi terör örgütleriyle mücadele operasyonları, siber güvenlik gibi birçok konu ele alınacak.

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