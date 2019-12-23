23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
OKTAY: TÜRKİYE KESİNLİKLE GERİ ADIM ATMAYACAK

, " ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." dedi.

, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." dedi.

"TARİH YAZILDIĞI BİR OPERASYON"

Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN