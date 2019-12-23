Son dakika: Başkan Erdoğan Noel nedeniyle mesaj yayınladı
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Noel nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında barış vurgusu yaptı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların '24 Aralık Noel Yortuları' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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