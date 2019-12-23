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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suudi mahkemesine tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
ALTUN: SUUDİ MAHKEMESİ SKANDAL KARARA İMZA ATMIŞTIR

... İletişim Başkanı , Suudi mahkemesinin Cemal Kaşık davasındaki skandal kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, Suudi mahkemesi cinayetiyle ilgili verdiği kararı skandal olarak nitelendirdi.

İletişim Başkanı , Suudi mahkemesinin Cemal Kaşık davasındaki skandal kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun yaptığı yazılı açıklamada; "Suudi Mahkemesi cinayeti üzerine aylarca süren gizli buluşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cemal Kaşıkçı cinayetini bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifade ile tüm dünyanın zekası ile alay etmektir." ifadelerini kullandı.

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