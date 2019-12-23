İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suudi mahkemesine tepki
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi mahkemesinin Cemal Kaşık davasındaki skandal kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, Suudi mahkemesi Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verdiği kararı skandal olarak nitelendirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi mahkemesinin Cemal Kaşık davasındaki skandal kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Altun yaptığı yazılı açıklamada; "Suudi Mahkemesi Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli buluşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cemal Kaşıkçı cinayetini bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifade ile tüm dünyanın zekası ile alay etmektir." ifadelerini kullandı.
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