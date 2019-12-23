Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Rus Donanmasına ait 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli gemi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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