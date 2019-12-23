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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
RUS ASKERİ GEMİSİ BOĞAZ'AN GEÇTİ

Rus Donanmasına ait 499 borda numaralı "" isimli gemi, 'ndan geçti.

yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "" isimli gemi, 'ne doğru ilerledi.

Komutanlığı unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

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