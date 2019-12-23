Darbeci Sisi Libya'ya tank gönderdi! Türkiye'ye karşı kullanacaklar
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatı doğrultusunda, ordunun Libya'ya çok sayıda tank gönderdiği öne sürüldü. Gönderilen askeri ekipmanlar, Türkiye'nin Libya'ya olası müdahalesinde kullanılacak.
İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde, Libya ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
TANKLAR ULAŞTI
Site, Mısır Ordusuna ait tanklarının Perşembe günü Türkiye'nin Libya'ya herhangi bir müdahalesini önlemek amacıyla bu ülkeye ulaştığını ileri sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, sevkiyatın bizzat Mısır'ın darbeci lideri Sisi tarafından emredilmiş olduğu belirtilirken, Mısır'a ait hava filosunun bir kısmının da hazır bekletildiği aktarıldı.
HAVA GÜÇLERİ TÜRKİYE'YE KARŞI...
DebkaFile sitesi, Sisi'nin bu hamlesinin, Türkiye'ye bir cevap olarak görüldüğünü aktarırken, eğer Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planı gerçekleşirse, Mısırlı hava güçlerinin Türkiye'ye karşı bir restleşme için devreye gireceği ifade edildi.
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