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Darbeci Sisi Libya'ya tank gönderdi! Türkiye'ye karşı kullanacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
SİSİ ATEŞLE OYNUYOR! TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILACAK

'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatı doğrultusunda, ordunun 'ya çok sayıda tank gönderdiği öne sürüldü. Gönderilen askeri ekipmanlar, 'nin Libya'ya olası müdahalesinde kullanılacak.

istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen sitesinde, ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

TANKLAR ULAŞTI

Site, Ordusuna ait tanklarının Perşembe günü 'nin Libya'ya herhangi bir müdahalesini önlemek amacıyla bu ülkeye ulaştığını ileri sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, sevkiyatın bizzat Mısır'ın darbeci lideri Sisi tarafından emredilmiş olduğu belirtilirken, Mısır'a ait hava filosunun bir kısmının da hazır bekletildiği aktarıldı.

HAVA GÜÇLERİ TÜRKİYE'YE KARŞI...

DebkaFile sitesi, Sisi'nin bu hamlesinin, Türkiye'ye bir cevap olarak görüldüğünü aktarırken, eğer Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planı gerçekleşirse, Mısırlı hava güçlerinin Türkiye'ye karşı bir restleşme için devreye gireceği ifade edildi.

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