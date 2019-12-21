21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den Libya açıklaması: Ulusal Mutabakat Hükümeti tanıyoruz, yaşananlara tarafsızız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
ABD'DEN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI!

Reuters haber ajansına konuşan 'li üst düzey yetkili, Washington yönetiminin 'nin de kabul ettiği 'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, desteğiyle hareket eden General 'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.

, son dönemde dünyanın gözünü çevirdiği için suskunluğunu bozdu. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkilisi, Washington yönetiminin 'nın desteklediği General 'in yoğunlaşan saldırıları konusunda endişe duyduğunu söyledi.

"TARAFSIZIZ" AÇIKLAMASI

Ancak aynı yetkili, tarafından da kabul edilen 'ni tanımaya devam etmelerine rağmen iç savaş ülkesinde tarafsız olduklarını da aktardı.

RUSLARDAN YARDIM ALIYOR

ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin arkasında durduğu General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için son haftalarda Rus paralı askerlerin yardımını alıyor.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşması imzalayan ise, Trablus yönetimine destek için asker göndermeye hazır. Düzenleme bugün TBMM'de kabul edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN