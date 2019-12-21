ABD'den Libya açıklaması: Ulusal Mutabakat Hükümeti tanıyoruz, yaşananlara tarafsızız
Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey yetkili, Washington yönetiminin BM'nin de kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, Rusya desteğiyle hareket eden General Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.
ABD, son dönemde dünyanın gözünü çevirdiği Libya için suskunluğunu bozdu. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin Rusya'nın desteklediği General Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırıları konusunda endişe duyduğunu söyledi.
"TARAFSIZIZ" AÇIKLAMASI
Ancak aynı yetkili, BM tarafından da kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanımaya devam etmelerine rağmen iç savaş ülkesinde tarafsız olduklarını da aktardı.
RUSLARDAN YARDIM ALIYOR
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin arkasında durduğu General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için son haftalarda Rus paralı askerlerin yardımını alıyor.
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Doğu Akdeniz anlaşması imzalayan Türkiye ise, Trablus yönetimine destek için asker göndermeye hazır. Düzenleme bugün TBMM'de kabul edildi.
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