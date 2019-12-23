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Başkan Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
İŞTE ERDOĞAN'IN YERLİ OTOMOBİLLE GİDECEĞİ YER!

'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli , Başkan tarafından 'nin Gebze ilçesindeki 'nde, cuma günü törenle tanıtılacak. Erdoğan'ın, otomobili kullanarak, 'nden geçeceği öğrenildi.

Başkan 'ın girişimiyle 2017 yılında 'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. () protokolü imzalandı. , BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki 'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

İşte merakla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili... İŞTE MERAKLA BEKLENEN TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ...

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan önünde poz verirken, Başkan Erdoğan'ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, 'nden geçmesi bekleniyor.

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