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CHP'li Tuncay Özkan akıl tutulması yaşıyor: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019
CHP'Lİ ÖZKAN AKIL TUTULMASI YAŞIYOR: MARMARAY'I ECEVİT YAPTI

’li 'dan akıl tutulması yaşatan bir açıklama geldi. AK Parti döneminde yapılan Marmaray’ı sahiplenen Özkan, “Marmaray’ı Ecevit yaptı, dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit’e dua edin” ifadelerini kullandı. CHP'li Özkan bu skandal çıkışı sonrası sosyal medyada alay konusu oldu.

İzmir Milletvekili , 'nda AK Parti'yi boş sözlerle eleştirdi. Hükümetin politikalarına yüklenen Tuncay Özkan, 'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı Marmaray'a sahip çıktı.

"ECEVİT YAPTI"
CHP'li Tuncay Özkan, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan Marmaray'ın tarafından yapıldığını savundu.

Özkan, "Marmaray'ı Ecevit yaptı, dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit'e dua edin, yatın kalkın sosyal demokrat iktidar ortaklıklarına dua edin. Yolsuzlukla mücadele ettiler, Avrupa Birliğine götürdüler, bataklığına götürmediler. Marmaray dâhil olmak üzere o projeleri gerçekleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararlarını da çıkartır gösteririm. Bravo! Kardeşim, çok doğru bir konuşma yaptın, Ecevit'in hakkını teslim ettin, aferin, bu kadar." ifadelerini kullandı.

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