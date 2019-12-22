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MSB: Tel Abyad'da yol kontrol noktası inşası tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019
TEL ABYAD'DA ÖNEMLİ GELİŞME! TAMAMLANDI

'nca, 'nin kenti bölgesindeki yol kontrol noktası inşasının tamamlandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için büyük önem taşıyan yol kontrol noktalarının yapımına devam ediyor. Mehmetçiklerimiz son olarak 'ın bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı" denildi.

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