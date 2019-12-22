MSB: Tel Abyad'da yol kontrol noktası inşası tamamlandı
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Suriye'nin Tel Abyad kenti Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktası inşasının tamamlandığı açıklandı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için büyük önem taşıyan yol kontrol noktalarının yapımına devam ediyor. Mehmetçiklerimiz son olarak Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı" denildi.
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