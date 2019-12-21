Başkan Erdoğan'dan Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Şu anda anamuhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

SEN NE YAPARSAN YAP KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Eski gibi boş atıp dolu tutma yöntemiyle ülkemizi yönlendireceklerini sananlar bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Şu anda anamuhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz.

EKİM AYI İTİBARIYLA CARİ FAZLA 4.3 MİLYAR DOLAR OLDU

Cari fazla verir hale geldik. Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Bu başarıya ulaşmakta fayda sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. İlave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Son açıklanan verilerle hamd olsun istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi.

BORSAMIZ 110 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKARAK SON 1.5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü. Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir. İktidar oylamada nasıl oy aldığını ispatlamış, muhalefet liğme liğme dökülmüştür. Tüm emeği olan bakan arkadaşlarımıza, başta Cumhur İttifakı olmak üzere tüm grup başkan vekil ve yardımcılarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Elbette çözülmesi gereken sorunlar atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz. Demokrasimize, ekonomimize, güvenliğimize, huzurumuza birliğimize kasteden saldırıların biri bitmeden diğeri başlıyor.

ANA MUHALEFET RAHATSIZ OLUYOR? SİZ KİMDEN YANASINIZ?

Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. Bu atılan imzalar takibini de yapmak üzere, Türkiye'nin uluslararası camiada nerelere geleceğinin göstergesi. Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor. Kimden yanasınız. Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden destek alamıyoruz. Ama milletimiz bize yeter. Dostlarımızın duası sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Çünkü bu ülke hepimizin. Önümüzdeki gelecek hepimizin ortak geleceği. Bizim gölgesine sığınacağız bir başka bayrağımız yoktur, başka ezanımız yoktur. Ülkemize sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz de yok demektir. Yüreğimizde bu ateş yandığı sürece istikbalimizi ve istiklalimizi elimizden alamazlar.

İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPTIK

Bakın Çanakkale'de kuleler yükseliyor, artık 100 metreye doğru varıyorlar. Nereyi nereye bağlıyoruz. İzmir'in yolunu Gelibolu ile birleştiriyoruz. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar 3'üncü köprü için, Avrasya, Marmaray ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık yaptık, istemeseniz de yaptık. Şu anda İstanbul-İzmir 3-5 saat. Şehir hastaneleri diyoruz, niye yapıyorsunuz diyorlar. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında iflas ettirdi, biz şehir hastaneleri yaparak olayı farklı yerlere taşıyoruz. Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorlarını kırıp attık. 2018 yılı hizmet ihracatı ödüllerini kazananları tebrik ediyorum. Birinci olan firmalara ödüllerini verip, huzurlarınızdan ayrılacağım.