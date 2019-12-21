21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, nikah şahidi oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Başkan Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.

'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı..

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan Erdoğan, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Evlilik cüzdanını geline veren Başkan Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın katıldığı nikahtan görüntüler:


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN