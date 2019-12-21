Başkan Erdoğan, nikah şahidi oldu
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Başkan Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı..
NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Başkan Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Evlilik cüzdanını geline veren Başkan Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın katıldığı nikahtan görüntüler:
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