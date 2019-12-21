CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi
Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' ifade etti.
RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR
Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı. Sİnan Aygün'ün bu açıklamalarından sonra ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber canlı yayınına bağlanarak İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirdiği bilgisini paylaştı.
PAZARTESİ BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklama yapan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sinan Aygün'ün pazartesi günü geniş bir basın toplantısı yapacağını ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını açıkladı..
FETÖ İMAMI İKNA ETTİ, CHP'DEN ADAY OLDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.
YAVAŞ TUTUKLANIP GÖREVDEN ALINABİLİR
Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün'ün şikayeti 2019/202533 soruşturma no ile görülmeye başlanacak. Hukukçular, bu soruşturmanın sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanmakta olan Yavaş'ın tutuklanmasına ve görevden alınmasına varan sonuçlar doğuracağını söylenildi..
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