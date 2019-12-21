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CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
CHP'DE RÜŞVET KRİZİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Eski milletvekili, , Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

eski Milletvekili katıldığı bir televizyon programında Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' ifade etti.

RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR

Eski CHP milletvekili, Sinan Aygün, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı. Sİnan Aygün'ün bu açıklamalarından sonra ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber canlı yayınına bağlanarak 'nın müfettiş görevlendirdiği bilgisini paylaştı.

CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi CHP'DE 25 MİLYONLUK RÜŞVET KRİZİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

PAZARTESİ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklama yapan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sinan Aygün'ün pazartesi günü geniş bir basın toplantısı yapacağını ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını açıkladı..

FETÖ İMAMI İKNA ETTİ, CHP'DEN ADAY OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. 'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. atıldı." İfadelerini kullandı.

CHP'li Sinan Aygün'den flaş açıklamalar: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı CHP'Lİ SİNAN AYGÜN'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR: MANSUR YAVAŞ'I FETÖ CHP'DEN ADAY YAPTI

YAVAŞ TUTUKLANIP GÖREVDEN ALINABİLİR

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün'ün şikayeti 2019/202533 soruşturma no ile görülmeye başlanacak. Hukukçular, bu soruşturmanın sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanmakta olan Yavaş'ın tutuklanmasına ve görevden alınmasına varan sonuçlar doğuracağını söylenildi..

Rüşvet krizi büyüyor! CHP sessiz RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR! CHP SESSİZ
Savcıların 'elimde belgeler var' diyen Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım SAVCILARIN 'ELİMDE BELGELER VAR' DİYEN SİNAN AYGÜN'Ü DİNLEMESİ LAZIM
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