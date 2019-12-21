Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sosyal medya adresinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tlJdIlClQX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019
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