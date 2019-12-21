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Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; Milli , ’ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 ’lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli , 'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya adresinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

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