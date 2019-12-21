Son dakika: Kıran-11 operasyonu başladı!
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı. Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1260 personel katılıyor.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice bölgesinde bin 260 güvenlik personelinin katılımıyla 'Kıran-11 Narko Terör' operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır Lice bölgesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek amacıyla, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nca 'Kıran-11 Narko Terör' operasonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel, 80 operasyonel tim görev aldı.
Ayrıca, 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve 40 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada , "Terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kıran' operasyonları, halkımızın desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.
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