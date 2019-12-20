Üç ülkeden kirli ittifak! Türkiye'ye karşı birleştiler
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Mısır ve Yunanistan'ın tepkisini çekmeye devam ediyor. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı birleşerek kirli ittifak kurdular.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerini korku ile karşılayan Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi anlaşmaya vardı.
TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞACAKLAR
Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanan ülkeler, Türkiye'nin Akdeniz planlarını engellemek amacıyla yapılacak olan eylemlerin koordinasyonu konusunda anlaşamaya vardılar. Bu anlaşmaya göre üç ülke, yapacakları çalışmalarda ortak hareket edecek ve Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerini engellemeye çalışacak.
Öte yandan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Anastasiadis ile Sisi arasında yapılan görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları ve Türkiye ile Libya Ulusal Konsey Başkanı arasında imzalanan anlaşma konusu ele alındı.
"SİSİ, TÜRKİYE İSTİKRARSIZLIĞA SEBEP OLUR DEDİ"
Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Mısır Cumhurbaşkanı'nın söz konusu anlaşmayı kınadıktan sonra bunun herhangi bir olumlu sonuç doğurmadığını dile getirerek, Anastasiadis ile buna benzer anlaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması konusunda hem fikir olduğunu belirttiğini söyledi.
Sözcü, "Sisi'nin, Türkiye'nin Libya'da olası askeri varlığının bölgede istikrarsızlık tehlikesi doğurabileceğini " söylediğini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Skandal görüntüler ortaya çıktı! O teröristin...
- Bakan Dönmez: Yeni bir tarife modeli çalışıyoruz
- Bakan Gül açıkladı! Hükümlüye 'not sistemi' geliyor
- Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Ekrem İmamoğlu suçlu bulundu! Mahkemeden karar...
- 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon
- Ceren’in katilini yakalayan polisler anlattı
- Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklama!
- Gölde tekne faciası! Cansız bedenleri bulundu
- "Kıran-9 ve Kıran-10" operasyonları başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!