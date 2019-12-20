Üç ülkeden kirli ittifak! Türkiye'ye karşı birleştiler

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Mısır ve Yunanistan'ın tepkisini çekmeye devam ediyor. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı birleşerek kirli ittifak kurdular.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerini korku ile karşılayan Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞACAKLAR

Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanan ülkeler, Türkiye'nin Akdeniz planlarını engellemek amacıyla yapılacak olan eylemlerin koordinasyonu konusunda anlaşamaya vardılar. Bu anlaşmaya göre üç ülke, yapacakları çalışmalarda ortak hareket edecek ve Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerini engellemeye çalışacak.

Öte yandan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Anastasiadis ile Sisi arasında yapılan görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları ve Türkiye ile Libya Ulusal Konsey Başkanı arasında imzalanan anlaşma konusu ele alındı.

"SİSİ, TÜRKİYE İSTİKRARSIZLIĞA SEBEP OLUR DEDİ"

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Mısır Cumhurbaşkanı'nın söz konusu anlaşmayı kınadıktan sonra bunun herhangi bir olumlu sonuç doğurmadığını dile getirerek, Anastasiadis ile buna benzer anlaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması konusunda hem fikir olduğunu belirttiğini söyledi.

Sözcü, "Sisi'nin, Türkiye'nin Libya'da olası askeri varlığının bölgede istikrarsızlık tehlikesi doğurabileceğini " söylediğini kaydetti.