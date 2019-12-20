Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"



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