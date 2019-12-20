Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini onaylayacak
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'ye de yaptırım içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün onaylayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren savunma bütçesi hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. Trump sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'ye de yaptırım içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün onaylayacağını açıkladı.
SAVUNMA BÜTÇESİNDE TÜRKİYE DETAYI
Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.
FON AYRILACAK
Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor. Tasarıda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.
TÜRKİYE'NİN SİPARİŞLERİNİ EN ÜST SEVİYEYE...
Tasarı, Savunma Bakanlığına, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.
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