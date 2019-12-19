19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.12.2019

İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı |Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimi günlerde Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etmiş ve kendisini zabıtalara adeta askeri törenle karşılatmıştı. O anlara ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bazı vatandaşlar "Tevazu söylemleri nerede kaldı? Bu ne kibir İmamoğlu?" diyerek tepki göstermişti. O skandalın görüntüleri de ortaya çıktı. İşte İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözde zabıta ordusuna kendisini karşılattığı ve sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü o görüntüler.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimi günlerde Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etmiş ve kendisini zabıtalara adeta askeri törenle karşılatmıştı. O anlara ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bazı vatandaşlar "Tevazu söylemleri nerede kaldı? Bu ne kibir İmamoğlu?" diyerek tepki göstermişti. O skandalın görüntüleri de ortaya çıktı.

İşte İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözde zabıta ordusuna kendisini karşılattığı ve sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü o görüntüler.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalar yaptı. Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangasını selamlayıp, personelle tanıştı.

TEPKİ ÇEKEN KARŞILAMA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yüzlerce zabıtanın adeta askeri düzende dizilip kendisini karşılaması büyük tepki çekti. Bazı zabıta personelinin İmamoğlu'na asker selamını andıran selam vermesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Seçimlerden önce tevazu söylemleri yağdıran İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak kendini devlet başkanı gibi karşılatması sosyal medyada büyük tepki topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan açıkladı: İslami finans...
Erdoğan açıkladı: İslami finans...
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu
Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte o kahramanlar...
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte o kahramanlar...
Günlerdir aranıyorlardı! Cansız bedenleri bulundu
Günlerdir aranıyorlardı! Cansız bedenleri bulundu
40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi
40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi
Başbakanlık eski çalışanı 18 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Başbakanlık eski çalışanı 18 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Daha Fazla Video Göster