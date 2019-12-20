Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya ziyaretinin sonlarında gazetecilerle bir araya gelerek hem bir genel değerlendirme yaptı hem de medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, yerli otomobil projesiyle ilgilinin ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih verdi. Başkan Erdoğan, “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili olarak, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz." dedi.

EKONOMİ GÜNDEMİ

SORU: Ekonomiye dair 2020 yılı için durum değerlendirmesi alabilir miyiz? Bir yılı daha geride bıraktık, son çeyrek itibariyle ekonomide göstergeler son derece pozitif. Son dönemde, Amerikan yaptırımları tekrar devreye girer mi? Girerse ekonomide yeniden bir kırılganlık oluşturabilir mi? Endişeli senaryolar dile getiriliyor. Bu konuyla ilgili tedbir hazırlığı var mı? Bir de faizde tek hane hedefi vurgulamıştınız. O noktada 2020 içinde nasıl bir takvim ortaya koyuyorsunuz?

- 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir. Türkiye şu anda zaten faiz ve enflasyondaki gelişmeleri ile bu toparlanmaların neticelerini almaya başladı. Faiz bu şekilde düşünce şu anda yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyorlar, açmaya devam ediyorlar. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak. Bundan eminim. Tüm bunlarla beraber şunu da göreceğiz; uluslararası girişimciler, yatırımcılar inşallah ülkemize yeniden gelmeye başlayacaklar. Bu yatırımlarla beraber Türkiye'nin yeniden yatırımın arttığı dönemleri yakalayacağına inanıyorum. Bu konuda hiç endişem yok. Şu anda zaten ekonomideki gelişmeleri gayet emin gayet güzel bir şekilde takip ediyoruz. Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. Şu anda asgari ücretle ilgili çalışmalar da süratle bitirilecek. Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Bundan hiç endişe etmeyin. Biz bunların çoğunu aştık.

"FAİZ KONUSUNDA KARARLIYIZ"

SORU: Enflasyonda tek hane, faizde de tek hane hedefi olarak mı devam ediyor?

- Evet, faizde de enflasyonda da... Hani diyorum ya bunlar doğru orantılıdır. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceğiz. Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı ama şimdi biz yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz. Şu anda politika faizi olarak yüzde 12'yi gördük. Bu tabi çok ciddi manada Merkez Bankası'nın kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020'de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ 27 ARALIK'TA"

Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım.