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Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME! FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gelen son dakika haberine göre; Sanayi ve Twitter sayfasından cuma günü gösterimi yapılacak olan fotoğrafını paylaştı.

Başkan Malezya ziyaretinin sonlarında gazetecilerle bir araya gelerek hem bir genel değerlendirme yaptı hem de medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, projesiyle ilgilinin ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih verdi. Başkan Erdoğan, "Ön gösterimi Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz." dedi.

HEYECAN YARATTI

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından hemen sonra bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sanayi ve yerli otomobil ile ilgili tüm 'yi heyecanlandıran bir fotoğraf paylaştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

sosyal medya hesabı Twitter sayfasından 27 Aralık cuma günü gösterimi yapılacak olan fotoğrafını paylaştı.

Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi BAŞKAN ERDOĞAN, YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH VERDİ

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