Bakan Varank yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı

Gelen son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından 27 Aralık cuma günü gösterimi yapılacak olan yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya ziyaretinin sonlarında gazetecilerle bir araya gelerek hem bir genel değerlendirme yaptı hem de medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, yerli otomobil projesiyle ilgilinin ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih verdi. Başkan Erdoğan, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz." dedi.

HEYECAN YARATTI

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından hemen sonra bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil ile ilgili tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir fotoğraf paylaştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Mustafa Varank sosyal medya hesabı Twitter sayfasından 27 Aralık cuma günü gösterimi yapılacak olan yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.