DHKP-C’nin kritik ismi İstanbul’da yakalandı
DHKP-C terör örgütünün avukat yapılanmasının önemli isimlerinden Oya Aslan İstanbul’da yakalandı. Aslan’ın yeşil kategoride aranan teröristler listesinde bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün önemli bir operasyona imza attı. DHKP-C Terör örgütünün avukat yapılanmasının önemli isimlerinden Oya Aslan İstanbul'da yakalandı.
Yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan Aslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Oya Aslan hakkında örgütün avukat yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmış ama Aslan adreslerinde bulunamamıştı.
Şüpheli avukat, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyor.
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