İstinaf 25 Aralık darbeye teşebbüs davasındaki hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.detaylar gelecek...
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