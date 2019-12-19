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İstinaf 25 Aralık darbeye teşebbüs davasındaki hapis cezalarını hukuka uygun buldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
İSTİNAF 25 ARALIK DARBEYE TEŞEBBÜS DAVASINDAKİ HAPİS CEZALARINI HUKUKA UYGUN BULDU

, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

detaylar gelecek...

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