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Son dakika: Tel Halaf'ta PKK-YPG'den sivillere kalleş saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019
PKK-YPG'DEN SİVİLLERE KALLEŞ SALDIRI

, (MSB) "'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, /'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." ifadelerine yer verildi.




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