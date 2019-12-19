Son dakika: Tel Halaf'ta PKK-YPG'den sivillere kalleş saldırı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." ifadelerine yer verildi.
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