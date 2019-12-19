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19.12.2019

Muhalefet ve kaos lobisi neden Kanal İstanbul'u hedef alıyor? Kanal İstanbul neden bu kadar önemli?

6 yıldır yaşadığı ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen hedefinden sapmadan yoluna devam eden ve geçtiğimiz yıl yaşanan kur atağından sonra dengelenme sürecine girerek şahlanışa geçen Türkiye, çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Gezi kalkışmasıyla saldırılarını açık hale getiren kaos lobisi, Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan Kanal İstanbul'u hedef alırken muhalefette dünyanın dikkatle takip ettiği projeye saldırılarını sürdürüyor. En son Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un tarihini, kimliğini korumak zorundayız. Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi? " şeklinde konuştu. Peki hem kaos lobisinin hedef aldığı hem de muhalefetin "Yaptırmayız." diye tehditler savurduğu Kanal İstanbul projesi neden bu kadar önemli?

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