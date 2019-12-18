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Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
SELAM TEVHİD KUMPASI DAVASINDA FİRARİ 3 ESKİ HAKİM VE SAVCI HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.

detaylar gelecek...

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