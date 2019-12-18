Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten kararı
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.detaylar gelecek...
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