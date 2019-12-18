MSB açıkladı: Tel Abyad'da 2 sivil hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı." ifadelerine yer verildi.
detaylar gelecek...
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