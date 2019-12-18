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2019 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğretim burs sonuçları için meraklı bekleyiş!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
2019 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 burs sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) binlerce yükseköğretim öğrencisine burs verecek. Ortaöğretim öğrencileri için burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yükseköğretim öğrencileri için de burs sonuçları duyurulacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs veriliyor. Dar gelirli öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran 2019 burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim öğrencileri için burs sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Sırada ise yükseköğretim burs sonuçları var. İşte, VGM burs sonuçları hakkında merak edilenler…Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmeyecek.

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