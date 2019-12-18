Mardin'de PKK'lı teröristlerin bir mağarası imha edildi
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan terör operasyonunda Derik'te 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan operasyonda bulunan mağara da imha edildi.
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen 8 roketatar ve 4 piyade tüfeği ile yaşam malzemeleri basın mensuplarına gösterildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, komando ve jandarma özel harekat timlerince dün başlatılan "Şafak-130 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu"nda, turuncu listede yer alan terör örgütünün sözde GAP-Rıha Fırat" sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir ile Deniz Amed kod adlı Mustafa Görenç'in de bulunduğu 4 PKK''lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Tespit edilen bir sığınakta bulunan teröristlerin güvenlik güçlerince yapılan "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, sığınakta arama yapıldığı bildirildi.
8 AT-4 Roketatar, 3 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, gece görüş dürbünü, ses kayıt cihazı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen sığınağın İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha timleri tarafından kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Derik ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadale Şubesince gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA), güvenlik korucuları, dedektör köpek ve iz takip köpeğinin de katıldığı operasyonda ele geçirilen malzemeler, İl Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.
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