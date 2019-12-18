Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
Doğa Koleji'nde yaşanan kriz hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gün içinde açıklama yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Bugün içinde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan krize ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ndeki son duruma yönelik olarak, "Bugün içinde açıklama yapacağız" dedi.
Doğa Koleji'nde geçtiğimiz hafta başlayan ve halen süren krize ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. Bakan Selçuk gün içerisinde konuya ilişkin bir açıklama yapacağını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
80 bin öğrencinin kaderini yakından ilgilendiren Doğa Koleji yönetimi üst üste açıklama yapacağı günlerle ilgili duyuruda bulunmuş ancak herhangi bir ses çıkmamıştı. Son olarak cumartesi günü içinde pazartesi açıklama yapacağını duyurmasına rağmen dün de bilgi verilmedi. Şimdi gözler bugünde... Diğer yandan maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmemesinden sonra veliler de isyan etti.
Doğa Koleji sahipleri Vedat Saçaklıoğlu ve Ömer Saçaklıoğlu, geçtiğimiz cuma günü 14 Aralık Cumartesi açıklama yapacağını bildirmiş, ancak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu durum velileri daha daha öfkelendirdi. Doğa Koleji bu kez de geçtiğimiz cumartesi gecesi 22.30 sularında velilere gönderdiği SMS mesajında dün için (16 Aralık Pazartesi) açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak beklenen açıklama gelmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son söz Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı
- Dev projede geri sayım! İşte son hali
- Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan çok çarpıcı açıklamar
- Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
- Eylemci vekilin babası bakın kim çıktı
- Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başladı
- AK Parti'den İP'li vekile tokat gibi yanıt!
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul eleştirilerine cevap
- İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" çıkışına AK Parti'den tokat gibi yanıt
- Ankara'da Nebahat Kartanak isimli kadın belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
- Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında bir ceset bulundu
- Camide abdest alırken kayınbiraderini öldüren zanlıya müebbet hapis!
- Son söz Başkan Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzaladı! Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik...
- Melih Altınok yazdı: Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!
- Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 16 bin istihdam sağlanacak
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı
- Son dakika: PSA ve Fiat Chrysler resmen birleşti