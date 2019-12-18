Son söz Başkan Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
AK Parti'de 2020 yılıyla birlikte büyük kongre süreci de hızlanacak. Yeni dönemde yola devam edilecek il başkanlarını belirlemek için başlatılan operasyonun ikinci aşamasına geçilirken, göreve devam edecek il başkanları için yapılacak anket dikkate alınacak.
Seçim başarısızlığı yaşananlar arasında 10 il başkanı istifa ettirildikten sonra kalanlar için "kader anketi" yaptırılıyor. Her il için belirlenen koordinatör milletvekillerinin raporlarının yanı sıra, göreve devam edecek il başkanları için yapılacak anket dikkate alınacak.
HANGİ SORULAR VAR?
Hürriyet'in haberine göre, ankette, "tabanda karşılıkları olup olmadığı, ilin sorunlarına duyarlılık, il yönetimiyle uyumlu çalışma" gibi başlıklarda sorular soruluyor.
Yeni yılın ikinci haftasında başlayacak ilçe kongrelerinden önce il başkanlarından hangileriyle yola devam edileceği ortaya çıkacak.
SON SÖZ ERDOĞAN'DA
İstanbul'la ilgili kararı Başkan Erdoğan'ın vereceği, sadece il başkanı değil, ilçelerin de bir bütün olarak ele alındığı ifade ediliyor.
30 büyükşehire ilişkin değerlendirme, en sona bırakılıyor ve liste Erdoğan tarafından şekillendiriliyor.
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