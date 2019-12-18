ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF final tarihleri uzaktan eğitim alam öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. ATA AÖF sınav giriş yerleri araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından eğitim öğretim dönemi başında sınav tarihleri belirleniyor. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
ATA AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde vize sınavları sona ermiş ve gözler final sınavlarına çevrilmişti. ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri merak ediliyor. ATA AÖF tarafından 2019-2020 sınav takvimi açıklanmıştı. Peki, güz döneminin sona ereceği ATA AÖF final sınavları yapılacak? İşte detaylar!
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF final takvimine göre, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tüm sınav merkezlerinde üç (3) oturum halinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler sınav sonuçlarını Atatürk Üniversite'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenecek.
SINAV NOTUNUN %70'İNİ ETKİLEYECEK
ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Adı geçen düzenlemede:
"Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi" hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
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