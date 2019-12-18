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Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
TRUMP'TAN PELOSİ'YE AZİL SÜRECİNE TEPKİ MEKTUBU

Başkanı , Başkanı Demokrat 'ye gönderdiği mektupta, hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci ettiğini belirtti.

, Trump'ın, hakkında yürütülen azil soruşturması kapsamında Başkanı Pelosi'ye hitaben kaleme aldığı mektubu paylaştı.

Trump mektubuna, "Sayın Temsilciler Meclisi Başkanı. Bu mektubu, Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından yürütülen partizan azil savaşını en güçlü şekilde protesto ettiğimi belirtmek için yazıyorum." ifadeleriyle başladı.

Temsilciler Meclisindeki azil girişiminin "görevi anayasaya aykırı şekilde kötüye kullanma" olduğunu savunan Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinin sunduğu azil maddelerinin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkati çekti.

Trump, "Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini basitleştirdiniz. Hiçbir geçerliliği olmayan azil sürecini devam ettirerek görev yemininize ihanet ediyor, anayasaya bağlılığınızı kırıyor ve Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Hakkındaki "Görevin kötüye kullanılması" suçlamasına yönelik Trump, "Bu tamamen sizin samimiyetsiz, mesnetsiz ve temelsiz hayal ürününüz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "masum bir telefon görüşmesi" yaptığının altını çizen Trump, "Kongrenin işleyişini engellediğime dair ikinci suçlamanız da tehlikeli ve mantık dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AZİL SÜRECİNE "CADI MAHKEMELERİ KARŞILAŞTIRMASI"

Trump, "Sizin 2016'da adayınız seçimi kaybetti ve partiniz bu yenilgiyi atlatamadı." görüşünü paylaştı.

başkanına yönelik herhangi bir azil sürecinin iki partinin de desteklemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu süreçte Cumhuriyetçilerin desteğinin olmadığına dikkat çekti.

Trump, mektubunda ABD'nin Massachusetts eyaletinde 17. yüzyılda kurulan ve bir grubu "cadılıkla" suçlayan mahkemelere de atıfta bulunarak "Salem Cadı Mahkemelerindeki sanıklara bile daha çok kanuni prosedür işletilmişti." ifadesini kullandı.

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