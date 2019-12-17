Ebe, hemşire, psikolog alımında son tarih! 17 bin 689 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sona erecek?
17 bin 689 Sağlık Bakanlığı personel alımı için son tarih yaklaşıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sona erecek sorusuna başvuruda bulunmak isteyen ebe, hemşire, psikolog ve diğer sağlık personelleri yanıt arıyor. Kontenjanın büyük çoğunluğunu hemşireler oluşturacak. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2019/7 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar!
Ebe, hemşire, psikolog gibi birçok farklı branşta sağlık personeli Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek. Toplamda 17 bin 689 personel alımı yapılacağı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış, ÖSYM de KPSS-2019/7 tercih kılavuzuyla kontenjan ve branş bilgisini duyurmuştu. KPSS puanına göre adaylar tercihini yaparken Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzunda son tercih tarihi için detaylar açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi bankaya ödenecek? İşte yanıtı…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
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