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Bakan Gül: Hiçbir yapının yargıya sızmasına müsaade etmeyeceğiz...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BAKAN GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Son dakika haberine göre; : "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur."

: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur."

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