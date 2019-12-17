Bakan Gül: Hiçbir yapının yargıya sızmasına müsaade etmeyeceğiz...
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur."
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