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Mardin'de PKK'ya operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
PKK'YA OPERASYON! 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi...'in ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

'in ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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