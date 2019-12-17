Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ MADDE: LİBYA!
Putin ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planı ele alındı.
Öte yandan temaslarda Suriye ve bölgesel konular da masaya yatırıldı.
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