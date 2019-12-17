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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ MADDE: LİBYA!

Putin ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planı ele alındı.

Öte yandan temaslarda Suriye ve bölgesel konular da masaya yatırıldı.
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