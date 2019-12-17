Alevi vatandaşlar üzerinden kirli oyun! Çamur medyası yine yalan haberle tahrik ettiler

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan İ.G. adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.G. ifadesinde, "Benim amacım tartıştığım S. isimli komşumu korkutmaktı. Onu tehdit etmek değildi. Yazdıklarımın herhangi bir mezhepsel ayrılıkla alakası yoktur. Zaten kendim de Aleviyim. Böyle bir kastım olacak olsaydı yazıları silmezdim." dedi.

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan İ.G. adlı kadın gözaltına alındı. Apartman boşluğuna "Gebereceksin" yazan şüpheli İ.G.; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

"ZATEN KENDİM DE ALEVİYİM"

İ.G. ifadesinde; aynı apartmanda yaşayan komşusu ile sürekli çöp ve apartman aidatı için tartıştıklarını belirterek, "Benim amacım tartıştığım S. isimli komşumu korkutmaktı. Onu tehdit etmek değildi. Yazdıklarımın herhangi bir mezhepsel ayrılıkla alakası yoktur. Zaten kendim de Aleviyim. Böyle bir kastım olacak olsaydı yazıları silmezdim" dedi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

"KOMŞUM İLE SÜREKLİ ÇÖP VE APARTMAN AİDATI İÇİN TARTIŞMAKTAYIZ"

İ.G. ifadesinde; kendisinin apartmanımın en üst katında oturan soy ismini bilmediği S. isimli komşusu ile sürekli çöp ve apartman aidatı için tartıştıklarını söyledi. İ.G. ifadesinde şunları söyledi:

"Bu tartışmalara belirli bir boyuta geldiğinden ve ben artık psikolojik olarak etkilendiğimden kendisinin benimle uğraşmaması için ve onu korkutmak için bir anlık öfke ile 15 Aralık 2019 günü tam saatini hatırlamıyorum öğlen vakti evde bulunan boya kalemi ile ikamet ettiğim apartmanın 1. ve 2. katının kesişimindeki boşluğa "Gebereceksin" yazdım ve buraya çarpı işareti koydum, 2. ve 3. katın merdiven boşluğuna da çarpı işareti koydum."

"KENDİM DE ALEVİYİM. BÖYLE BİR KASTIM OLACAK OLSAYDI YAZILARI SİLMEZDİM"

"Daha sonra apartman sakinleri tarafından büyütülüp ve daha farklı yerlere çekilince korktum ve yazdığım bu yazıları sildim. Benim amacım tartıştığım S. isimli komşumu korkutmaktı. Onu tehdit etmek değildi. Yazdıklarımın herhangi bir mezhepsel ayrılıkla alakası yoktur. Zaten kendim de Aleviyim. Böyle bir kastım olacak olsaydı yazıları silmezdim. Ben yaşananlardan pişmanım. Olayın buraya geleceğini tahmin edemedim. Olayın buralara geleceğini bilseydim böyle bir şey yapmazdım. Ekleyecek başkaca bir şeyim yoktur."

SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çamur medyasının Alevi vatandaşlar üzerinden oyun oynamaya kalktığı olayla ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi.