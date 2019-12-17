17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK-KCK'nın kadın yapılanmasına Malatya merkezli operasyon: 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
PKK-KCK'NIN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON!

merkezli 3 ilde /'nın kadın yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Malatya İl Teşkilatı yöneticisi F.A. ile bazı parti üyelerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

merkezli 3 ilde terör örgütü /'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

yürüttüğü soruşturma kapsamında ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul ve 'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Malatya İl Teşkilatı yöneticisi F.A. ile bazı parti üyelerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, operasyon kapsamında aranan iki şüphelinin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Van ve Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı VAN VE ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika: MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu SON DAKİKA: MSB: 3 PKK/YPG’Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU
Terör örgütü PKK-KCK’nın kirli planı ortaya çıktı! O isimdeki sahte oluşumla... TERÖR ÖRGÜTÜ PKK-KCK’NIN KİRLİ PLANI ORTAYA ÇIKTI! O İSİMDEKİ SAHTE OLUŞUMLA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN